Adana’da ‘Kadayıfçı Olcay’ olarak tanınan tatlıcı öldürüldü

Arkadaşlarıyla sohbet ederken yanına yanaşan kişi tarafından vurulan Adana’nın kadayıfçısı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganın peşinde…

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi’ndeki kadayıf imalathanesinin yanında bulunan oto tamircisinde arkadaşlarıyla sohbet eden tatlıcı Olcay Tekin’in yanına kimliği belirsiz bir kişi geldi.

Önce bağırdı, sonra vurdu

Şüpheli, önce “Olcay” diye bağırdı, ardından tabancası çekerek ateş etti.

Saldırgan şüpheli kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü.

Kurtarılamadı

‘Kadayıfçı Olcay’ olarak tanınan tatlıcı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

DHA’nın haberine göre polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.