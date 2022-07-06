Eşi Ali İhsan B. tarafından darbedildiği gerekçesi ile KADES kullanan Sözdar B., eşini bıçakla yaralayınca gözaltına alındı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir apartmanda, iddiaya göre Sözdar B. (25) ile eşi Ali İhsan B. (29) arasında, saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sözdar B., eşinin kendisini darbettiği gerekçesi ile cep telefonundan Kadın Destek Sistemi (KADES) butonuna basıp yardım istedi.

KADES’ten yardım istedi, eşini yaraladı

DHA’nın haberine göre; Sözdar B., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ali İhsan B.’yi kolundan, dizinden ve karnından yaraladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ali İhsan B., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adana’da KADES kullanan kadın, eşini yaraladı VİDEO



Sağlık durumu iyi

Polis ekiplerince gözaltına alınan Sözdar B., emniyete götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Ali İhsan B.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.