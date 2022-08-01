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    Adana’da kadın cinayeti: Uyurken öldürdü

    2 çocuk annesi kadın, balkonda uyuduğu sırada dini nikahlı kocası tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Çocuklar annelerinin başında ağlarken bulunurken, katil zanlısı gözaltına alındı.
    • 01.08.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 09:52
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    Adana’da kadın cinayeti: Uyurken öldürdü

    Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi’nde ikamet eden Ramazan Ü., saat:02.00 sıralarında polisi arayarak dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Melek Yıldırım’ı bıçakladığını, kendisinin de kuzeninin evinde olduğunu söyledi.

    İhbar üzerine ekiplerden biri Ramazan Ü.’nün yanına, diğeri ise sağlık ekipleriyle birlikte Melek Yıldırım’ın evine gitti.

    Çocukları başındaydı

    Eve giren polis, Yıldırım’ın kanlar içinde balkonda, çocuklarından 2’sinin de ağlayarak annelerinin yanında olduğunu gördü.

    Sağlık ekipleri Melek Yıldırım’ın öldüğünü belirlerken, çocuklar ise polis gözetiminde evden uzaklaştırıldı.

    Adana’da kadın cinayeti: Uyurken öldürdü #1

    Uykusunda öldürdü

    Katil zanlısı Ramazan Ü. de, kuzeninin evinde gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ramazan Ü.’nün  Yıldırım’ı uykusunda bıçakladığı öğrenildi.

    Adana’da kadın cinayeti: Uyurken öldürdü #2

    Adana’da kadın cinayeti: Uyurken öldürdü #3

    Adana’da kadın cinayeti: Uyurken öldürdü #4


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