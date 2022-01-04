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    Adana'da kadına şiddeti önleyen polis bıçaklandı

    Seyhan ilçesinde sevgilisinden dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen polis memuru, saldırgan adam tarafından bıçaklandı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırgan tutuklandı.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 10:54
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    Adana'da kadına şiddeti önleyen polis bıçaklandı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde 1 Ocak günü yaşanan olayda, alkollü olduğu öne sürülen Bülent B. (33), telefonda tartıştığı sevgilisi Nazan B.’nin (53) evine gitti.

    Bülent B., burada tartışmaya devam ettiği Nazan B.’yi darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliğinde görevli ekip sevk edildi.

    ŞİDDETİ ÖNLEMEK İSTEYEN POLİS BIÇAKLANDI

    Olay yerine gelen ekip, kavgayı aralayıp Nazan B.’yi kurtarmak istedi. Bu sırada Bülent B., cebinden çıkardığı bıçakla polis memuru Yener Şahan’ı (53) göğsünden yaralayıp kaçtı.

    Ekipteki diğer polis memurunun durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye takviye ekip sevk edildi.

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    POLİS ARACIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Göğsünden hafif yaralanan polis memuru, meslektaşları tarafından ekip aracıyla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü. Polis memuru Şahan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

    ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDE BULUNDU

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bülent B.’nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Gidebileceği adresler tek tek kontrol edilen şahıs, saklandığı evde yakalandı.

    POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ

    Gözaltına alınıp emniyete götürülen Bülent B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralanan polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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