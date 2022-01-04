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- Adana'da kadına şiddeti önleyen polis bıçaklandı
Adana'da kadına şiddeti önleyen polis bıçaklandı
- İHA
- 04.01.2022 - 10:44
- Güncelleme : 04.01.2022 - 10:54
Adana'nın Seyhan ilçesinde 1 Ocak günü yaşanan olayda, alkollü olduğu öne sürülen Bülent B. (33), telefonda tartıştığı sevgilisi Nazan B.’nin (53) evine gitti.
Bülent B., burada tartışmaya devam ettiği Nazan B.’yi darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliğinde görevli ekip sevk edildi.
ŞİDDETİ ÖNLEMEK İSTEYEN POLİS BIÇAKLANDI
Olay yerine gelen ekip, kavgayı aralayıp Nazan B.’yi kurtarmak istedi. Bu sırada Bülent B., cebinden çıkardığı bıçakla polis memuru Yener Şahan’ı (53) göğsünden yaralayıp kaçtı.
Ekipteki diğer polis memurunun durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye takviye ekip sevk edildi.
POLİS ARACIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Göğsünden hafif yaralanan polis memuru, meslektaşları tarafından ekip aracıyla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü. Polis memuru Şahan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDE BULUNDU
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bülent B.’nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Gidebileceği adresler tek tek kontrol edilen şahıs, saklandığı evde yakalandı.
POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ
Gözaltına alınıp emniyete götürülen Bülent B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralanan polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.