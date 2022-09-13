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    Adana’da kadınlar, ellerinde sopalarla acil servisi bastı

    Sopalarla şehir hastanesinin acil servisine giren kadınlar, güvenlik görevlileri tarafından çıkarıldı. Kadınların hastane bahçesinde bekledikleri anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • 13.09.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 13:17
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    Adana’da kadınlar, ellerinde sopalarla acil servisi bastı

    Adana’nın Sarıçam ilçesinde yaklaşık 10 kadın, ellerindeki sopalarla Adana Şehir Hastanesi’nin acil servisini bastı.

    Kadınlara, hastanenin güvenlik görevlisi engel olmaya çalıştı. Bölgeye bir süre sonra yardımcı güvenlik görevlileri geldi.

    Kadınlar, görevlilerin müdahalesi ile hastaneden çıkarıldı.

    Bahçede beklemeye devam ettiler

    İHA’nın haberine göre; kadınlar ellerinde sopalarla acil servis bahçesinde beklemeye devam etti.

    Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Bu görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

    Adana’da kadınlar, ellerinde sopalarla acil servisi bastı VİDEO

    Adana’da kadınlar, ellerinde sopalarla acil servisi bastı #1

    Adana’da kadınlar, ellerinde sopalarla acil servisi bastı #2

    Adana’da kadınlar, ellerinde sopalarla acil servisi bastı #3


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