Kadınları 'İstediğimi yapmazsan öldürürüm' tehdidiyle fuhşa sürükleyip 4 ayrı mekanda çalıştıran zanlılardan 13'ü tutuklandı.

Adana'da kadınları zorla fuhşa sürükleyen çete çökertildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, liderliğini 50 yaşındaki A.D. isimli şahsın yaptığı, ağabeyi H.D. ve kardeşi H.D. ile birlikte yönettiği, organize suç örgütüne 14 Mayıs’ta operasyon düzenlendi.

13 kişi tutuklandı

Hedefteki 36 kişiden 31’i yakalanırken, çete liderleriyle birlikte 13 şüpheli tutuklandı; 11’i ‘adli kontrol’ şartı, 7’si de emniyetteki ifadeleri sonrasında soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Yürütülen soruşturmada ortaya çıkan detaylara göre, şebekenin işlettiği bar ve restoran gibi eğlence merkezlerinde ‘konsomatris’ olarak çalıştırdığı kadınların, zorla fuhşa sürüklediği öne sürüldü.

"İstediğimizi yapmazsan öldürürüz"

Fuhuş yapmak istemeyen kadınların da çete tarafından, “Eğer istediğimizi yapmazsan seni öldürürüz. Yüzünü tanınmaz hale getirir, insan içine çıkamaz hale düşersin.” diye tehdit ettiği iddia edildi.

Adana'da kadınları ölümle tehdit edip fuhuş yaptıran çete çökertildi VİDEO



Tehditle 4 ayrı mekanda fuhuş yaptırdılar

Zanlıların tehditlerine boyun eğen kadınların da şebekenin işlettiği 4 ayrı mekanda zorla fuhuş yaptığı ileri sürüldü.

"Ya Adana'yı terk edeceksin ya da öldürürüz"

Şebekeden ayrılıp, Adana’daki bir başka barda çalışmak isteyen kadınlara ise zanlıların izin vermeyip, baskı ve şiddetini sürdürdüğü ve “Ya Adana’yı terk edeceksin ya da seni öldürürüz.” diyerek, rakip bar ve eğlence mekanlarda çalışmalarına izin vermedikleri öne sürüldü.

4 kadın kurtarıldı

Polis, düzenlediği operasyonla 4 kadını kurtarırken, çoğu kadının çetenin kendisine zarar vermesinden çekindiği için korkup sustuğu kaydedildi.

İş adamlarına uyuşturucu servisi yapıp ev kiraladılar

Çetenin, varlıklı ve zengin iş adamlarına hem uyuşturucu servisi yapıp hem de fuhuş için günlük ev kiraladığı da ileri sürüldü.

A.D. ve adamlarının, Adana’nın varlıklı ailelerinden birinin üyesi ve aynı zamanda da uyuşturucu bağımlısı olan K.G.’nin, torbacıların eline düştüğü ve parasını onlara kaptırdığını öğrenmesi üzerine K.G.’ye ulaşıp, “Biz seni korur kollar, ihtiyacın olan uyuşturucuyu da veririz” diye ağlarına düşürdükleri iddia edildi.

600 bin TL'ye el koydular

Çetenin, K.G.’ye hem uyuşturucu sattığı, hem de 600 bin lira parasına el koydukları ileri sürüldü.