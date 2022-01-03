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    Adana'da kadınların kavgası kanlı bitti

    Adana'da Ayşe A., kavga ettiği arkadaşının kız kardeşi Hatice A. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.
    • DHA
    • 03.01.2022 - 04:42
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    Adana'da kadınların kavgası kanlı bitti

    Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi mesire alanında Ayşe A.(19), iddiaya göre, gece arkadaşı ve onun kız kardeşi Hatice A. ile buluştu. Birlikte mesire alına giden grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    BOYNUNDAN VE BACAĞINDAN BIÇAKLADI

    Tartışmanın büyümesi üzere Hatice A., Ayşe A.'ya bıçakla saldırıp, bacağından ve boynundan yaraladı. Şüpheli ve kardeşi, olay yerinden kaçarken, yaralı kadın ise bölgedeki özel güvenlik görevlilerine sığınarak yardım istedi. Özel güvenliklerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Adana da kadınların kavgası kanlı bitti #1

    YARALI GENÇ KADININ DURUMU AĞIR

    Yaralı Ayşe A., ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Hatice A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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