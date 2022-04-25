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Adana’da kafatası ve insan bedeni parçaları bulundu
Seyhan Nehri kıyısında bulunan kafatası ve insan bedeni parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
- 25.04.2022 - 10:05
- Güncelleme : 25.04.2022 - 10:37
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'ndeki Seyhan Nehri kıyısında ağaçlık alanda odun toplayan işçiler, kıyıda bir insan kafatası buldu.
Durum hemen 112’ye bildirildi.
Olayın bildirilmesi üzerine kıyıya Adana Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi.
İnsan bedeni parçaları da bulundu
Ekipler, kafatasının bulunduğu yerde inceleme başlattı.
İnceleme sırasında kafatasının yanı sıra insan bedeni parçaları da bulundu.
Parçalar incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.