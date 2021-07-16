Suç örgütüne yapılan operasyonda kafesten çıkan 2 kişinin uyuşturucu bağımlısı oldukları ve bu sebeple kafese kendilerinin girmek istediği belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, liderliğini Ali Aksoy isimli şahsın yaptığı “Şirinler” olarak bilinen "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü"nün, “Örgüt Kurma ve Yönetme, Kasten Adam Öldürme, Yağma, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tehdit, Darp, Kasten Yaralama, İş Yeri Kurşunlama” gibi suçları işlediklerini tespit etti.

43 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis bu tespitlerin ardından Ali Aksoy’un da da aralarında olduğu 45 şüpheliyi yakalamak için 13 Temmuz günü şafak vakti 43 adrese aralarında özel harekat, terör, çevik kuvvetin de olduğu 750 polisle Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara’da operasyon yaptı. Özel harekat polisi kapıları koç başıyla kırarak evlere girdi.

Adana'da kafesten çıkan 2 kişi, uyuşturucu bağımlısı çıktı ViDEO







3 KATLI KAFESTEN 2 KİŞİ ÇIKTI

Ali Aksoy’un şirketinde yüksekliği yaklaşık 80 santim, genişliği ise yaklaşık 50 santim olan 3 katlı kafes olduğunu ve içinde İlyas Çelik ile Mehmet Uğurkan’ın olduğunu tespit etti. Polis iki şahsı kafesten çıkardı. Polis 43 adrese yaptığı operasyonda 38 zanlıyı gözaltına aldı.





UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTILAR

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken Aksoy ailesi basın açıklamasında bulundu. Aile adına açıklamayı okuyan Ferhat Aydoğan, atılan bütün suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, kafesteki 2 kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendi rızalarıyla aileleri tarafından getirildiğini söyledi.





"AİLELERİ TARAFINDAN BİZE GETİRİLMEKTELER"

Aydoğan, “Bu bataktan kurtulmak için o kişiler aileleri tarafından bizlere getirilmekte. Emniyetteki ifadelerinden sonra da o kişiler aileleri tarafından bize getirilip tedavilerine devam ediliyor. Haberlerde konu olan kısımlardaki kafesler, ailenin şirketindeki ardiye odası olarak kullanılmaktadır.” dedi.





ALIKOYMA İDDİASI, GERÇEĞİ YANSITMIYOR DENİLDİ

İlyas Çelik ile Mehmet Uğurkan ise kafeslere kendi rızalarıyla girdiklerini, alıkoyma iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.



