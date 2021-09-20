Seyhan ilçesinde Gülbahçesi Sitesi içinde kağıt toplarken fenalaşan Mahsun isimli genç, yere düştü. Kalkmaya çalışırken 4 kez yere düşen genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde, isminin Mahsun olduğu öğrenilen bir atık kağıt toplayıcı, Gülbahçesi Sitesi içerisinde kağıt toplarken fenalaşarak yere düştü.

Bir süre sonra yerden kalkan Mahsun isimli genç, tekrar yere düştü.

Yerde biraz kaldıktan sonra tekrar ayağa kalkan genç, yine ayakta durmayı başaramadı.

SANDALYEDEN DE DÜŞTÜ

Uzun bir süre yerde kaldıktan sonra güçlükle sandalyeye oturan genç, sandalyeden de düştü.

Dört defa düşen Mahsun isimli genç, bir daha ayağa kalkamadı.

Adana’da kağıt toplayıcısının ölüm anları, kameraya yansıdı ViDEO

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Gencin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.