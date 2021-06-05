Euro
10.5501
-0.19%
Dolar
8.6668
-0.41%
Altın
527.01
0.68%
Borsa
1.433
0.34%
Bitcoin
326.100
0.95%
EXEN Coin
34.10
2.21%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Adana'da kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunladılar

    Adana'da bir grup şüpheli, araçla önüne geldikleri dürümcüyü kurşunlayıp kaçtı.
    • DHA
    • 05.06.2021 - 07:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunladılar

    Adana'da saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bir grup şüpheli hafif ticari araçla dürümcü dükkanının önüne geldi.

    Kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla iş yerine kurşun yağdıran şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

    BOŞ KOVANLAR KRİMİNAL LABORATUVARA İNCELENECEK

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, tüfeğe ait 6, tabancaya ait de 4 boş kovana rastladı.

    İş yerinde hasar oluşan olayın ardından ekipler, silahların daha önce terör ya da başka adli suçlara karışıp karışmadığını tespit etmek için boş kovanları toplayıp, kriminal laboratuvara götürdü.

    Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana da kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunladılar #1

    Adana da kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunladılar #2

    Adana da kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunladılar #3

    Adana da kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunladılar #4

    Adana da kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunladılar #5

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir