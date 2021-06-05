Adana'da kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunladılar

Adana'da bir grup şüpheli, araçla önüne geldikleri dürümcüyü kurşunlayıp kaçtı.

Adana'da saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bir grup şüpheli hafif ticari araçla dürümcü dükkanının önüne geldi.

Kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla iş yerine kurşun yağdıran şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

BOŞ KOVANLAR KRİMİNAL LABORATUVARA İNCELENECEK

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, tüfeğe ait 6, tabancaya ait de 4 boş kovana rastladı.

İş yerinde hasar oluşan olayın ardından ekipler, silahların daha önce terör ya da başka adli suçlara karışıp karışmadığını tespit etmek için boş kovanları toplayıp, kriminal laboratuvara götürdü.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.