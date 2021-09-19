Nadir görülen Ectopia Cordis adlı anomali nedeniyle kalbi dışarıda doğan 3 buçuk aylık Suriyeli Hüseyin bebek, 2 saat süren ameliyata alındı. Bebeğin kalbi, göğüs içine alındı.

Adana’da ikamet eden Suriyeli tarım işçisi Ali El Hasan (23) ile Hlaime El Abdullah (20) çiftinin ikinci çocukları Hüseyin El Hasan, nadir görülen ve doğumsal kalp anomalisi olarak bilinen ‘Ectopia Cordis’ teşhisi ile kalbi dışarıda dünyaya geldi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin El Hasan, yoğun bakıma alınmasının ardından 15 gün süren tetkiklerden elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucu ameliyata alındı.

4 uzman doktorun katılımıyla 2 saat süren ameliyatın ardından dışarıda olan kalp, göğüs içine alındı.

1 milyon canlı doğumda 5 ile 8 kişide görülen bu anomaliyle hayata gözlerini açan Hüseyin bebek, 3 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hayatta kalma ihtimali çok düşük olmasına rağmen, yaşam mücadelesini kazan Hüseyin bebek ameliyat ekibi tarafından ‘mucize’ olarak isimlendirildi.

Okul öncesi dönemi gerçekleştirilecek kemik yerleştirme ameliyatı ile sağlıklı bir birey olarak yaşamını sürdürebilecek.

ANNE KARNINDAYKEN TAKİBİ YAPILMADI, HASTALIK SAPTANAMADI

Balcalı Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde bebeği karşılayan Neonataloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Suriyeli Hüseyin'in, anne karnındayken hiç takibinin yapılmadığını, bu nedenle sağlık sorununun önceden saptanamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bebeğin göğüs kemiğinin gelişmediğini ve kalbin üzerinin ince bir deriyle korunduğunu gördük. O kısmın zedelenmemesi ve enfeksiyon kapmaması için pansumanla kapattık. Zamanla kalp, göğsün dışına doğru çıktı. Ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu. Bundan sonraki süreçte ailenin, bebeğin göğsünü çok iyi koruması gerekecek.”

Adana’da, kalbi dışarıda doğan ‘mucize bebek’ yaşama tutundu ViDEO







“BİR NEVİ MUCİZE BEBEK DİYEBİLİRİZ”

Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Orhan Kemal Salih ise bu tür anomalilerde ölüm riskinin çok yüksek olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

“5 bin yıllık tarihi olan bir kalp anomalisi. Bunların çoğu ilk müdahalelerinde kaybedilen bebekler ve ameliyatları çok yüksek riskli oluyor. Bir nevi 'mucize bebek' diyebiliriz. Plastik cerrahiyle birlikte ilk ameliyatını yaptık. Tabi göğüs ön duvarının olmayışı, kaburgaların kısmen birleşmemesi nedeniyle travmalara açık olacaktır. O nedenle okul çağı öncesi kemik yerleştirme ameliyatıyla sağlıklı bir birey olarak hayatına devam edecek.”





“SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YAŞAMINA DEVAM EDİYOR”

30 yıllık meslek hayatında ilk kez bu tür bir hastayla karşılaştığını belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kesiktaş, Hüseyin'i 15 günlükken, henüz iki el büyüklüğündeyken ameliyata aldıklarını belirterek, “Ameliyatın kusursuz bir şekilde olması gerekiyordu. Çocuk kalp damar cerrahisi, yeni doğan, çocuk kardiyoloji, plastik cerrahi, radyoloji ve anesteziyle beraber çeşitli toplantılar yaptık. Planlamalarımızın ardından ekipçe girdiğimiz ameliyat çok başarılı geçti. Bebeğimiz şu an oldukça büyüdü ve kilo aldı. Son derece sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor.” sözlerini kaydetti.

GÖĞÜS ÖN DUVARI KAPATILDI

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Eyüphan Gencel de ekip çalışması sonucu kalbin göğüs içerisine transplantasyonunun sağlandığını, hastanın kendi dokusunu kullanarak da göğüs ön duvarının kapatıldığını kaydetti.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Demet Laflı Tümay ise anestezi yönetimi açısından cerrahinin oldukça olumlu ilerlediğini ve herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını ifade etti.

Plastik Cerrahi Servisi'ndeki odasında bebeği Hüseyin'in elini bırakmayan anne Halime El Abdullah, doğum sonrası bebeğinin öleceği düşüncesiyle çok korktuğunu ancak doktorların ilgisi ve başarılı geçen ameliyatın sonucunda çok mutlu olduğunu dile getirdi.