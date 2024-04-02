Adana'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi can verdi Adana'da kaldırıma çarparak takla atan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

AA & Ensonhaber

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde Ferhat Poyraz yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazada takla atan motosikletin sürücüsü Ferhat Poyraz ile motosiklette bulunan Ali Algün savrularak kaldırıma düştü.

Çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi.

Olay yerinde can verdiler

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Poyraz ve Algün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alarak kaza yerine giden ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.