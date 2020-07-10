Adana’da kalfa katili yüz tanıma sisteminden bulundu

Berber kalfasını çalıştığı iş yerinde tabancayla vurarak kaçan zanlıyı polis, yüz tanıma sisteminden belirleyerek, cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen kişiyle birlikte yakaladı.

Adana’nın Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak'taki berberde kalfalık yapan Aytekin Kıyga (44) dükkanı temizlerken, o sırada çevre esnafının tanımadığı kimliği belirsiz bir kişi kalfanın nerede olduğunu sordu.

Esnaf da ‘Dükkanda şu anda temizlik yapıyor’ cevabını vermesi üzerine berberi basan şüpheli, Kıyga’nın kafasına 1, göğsüne de 2 kurşun sıkarak olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Aytekin Kıyga olduğu yerde kanlar içerisinde kalırken çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kıyga’yı hastaneye kaldırdı. Ancak Kıyga yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEDEKTİFLER 1 SAATTE KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ

Bu arada, olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis katili yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada katili kimse tanımadığı için polis güvenlik kamerası görüntülerini alarak, zanlının ismini belirlemeye çalıştı.

Polis görüntülerden zanlının yüzünün en belirgin olduğu bir kareden fotoğraf aldı. Daha sonra da yüz tanıma sisteminden bin suçlu ile eşleştirme yaptı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan bu eşleştirmede daha önceden birçok suç kaydı bulunan şüphelinin Günay T. (24) olduğu belirlendi. Yaklaşık bir saat gibi kısa sürede zanlının ismini belirlerken, yine bir saat dolmadan zanlıyı Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde yakaladı.

TIRAŞ OLMA BAHANESİYLE KEŞİF YAPMIŞ

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı ilk sorgusunda konuşmazken daha sonra çapraz sorguda, “Mesut T. bana Aytekin’den alacağı olduğunu söyleyip, onu ayaklarından vurup korkutmamı istedi. Ben olaydan bir gün önce gidip tıraş olma bahanesiyle keşif yapıp, kimi vuracağımı öğrendim. Ancak o anda paniğe kapılıp başı ve göğsünden vurdum. İkisinin arasındaki mevzunun ne olduğunu bilmiyorum. Ben sadece bana söyleneni yaptım.” dediği öğrenildi.

NE KATİLİ NE DE ÖLDÜRÜLEN KALFAYI TANIMADIĞI SÖYLEDİ

Polis bunun üzerine Mesut T.'yi (35) yakalamak için çalışma başlattı. Aynı günün gecesinde Mesut T. de yakalanarak sorguya alındı. Zanlı Mesut T.'nin suçlamaları kabul etmeyerek ne katili ne de öldürülen şahsı tanımadığını öne sürdüğü öğrenildi.

AZMETTİRİCİ OLDUĞU BELİRTİLEN ŞÜPHELİ EV HAPSİ ALDI

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan katil zanlısı tutuklanırken, azmettirici olduğu öne sürülen zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.