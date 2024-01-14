Adana'da kalp krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi Adana'da kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahından çıkan belediye otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi.

İHA

Adana'nın Çukurova ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste bulunan erkek bir yolcu fenalaşınca diğer yolcular durumu şoför Veli Demirhan'a (43) bildirdi.

Hastanın durumunun acil olduğunun farkına varan Demirhan, aracının güzergahını değiştirip Çukurova Devlet Hastanesi'nin acil servisine gitti.

Kalp krizi geçiren yolcu hastanede tedaviye alınırken Demirhan da otobüse binerek tekrardan işine devam etti.

Yolcunun fenalaşıp otobüs şoförü ve diğer yolcuların müdahale ettiği anlar ise araç kamerasına yansıdı.

Daha önce de böyle durumlarla karşılaşmıştım"

Olayı anlatan Veli Demirhan, "Akşam seferindeyken bir uyarı geldi ve yolcunun fenalaştığını söylediler. Hemen otobüsü sağa çekip baktım ve yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark ettim. Kapıları kapatıp hemen en yakın hastaneye gittim. Hastayı acile bıraktık ve ben işime devam ettim. Telaşlanmadım, bizim telaşlanma gibi bir lüksümüz yok. Daha önce de böyle durumlarla karşılaşmıştım" ifadelerini kullandı.

"Babamı kaybettiğim için hemen hastaneye götürdüm"

Kendi babasının da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini anlatan Demirhan, "O durumu bildiğim için aklıma direk hastaneye götürmek geldi ve bende öyle yaptım. Hastayı hastaneye bıraktım ve yanında bir yakını vardı ona teslim ettim. Hastaya, 'Benden bir isteğin var mı?' diye sorunca, 'Allah razı olsun' dedi. Diğer yolcularda işini gücünü bıraktı. Herkesin başına gelebilir böyle olaylar" diye konuştu.

Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)