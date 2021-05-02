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    Adana'da kamyon sürücüsünün feci ölümü

    Adana'nın Sarıçam ilçesinde devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 02.05.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 16:05
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    Adana'da kamyon sürücüsünün feci ölümü

    Adana'nın Sarıçam ilçesinde.Nuri Polat'ın kullandığı kömür yüklü kamyon, D-400 kara yolu üzerinde bariyerlere çarparak devrildi.

    İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi.

    ARAÇTAN ÇIKARILDI

    Ezilerek hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, CANKUR ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Adana'da kamyon sürücüsünün feci ölümü VİDEO

    Adana da kamyon sürücüsünün feci ölümü #1

    Adana da kamyon sürücüsünün feci ölümü #2

    Adana da kamyon sürücüsünün feci ölümü #3

    Adana da kamyon sürücüsünün feci ölümü #4

    Adana da kamyon sürücüsünün feci ölümü #5

    Adana da kamyon sürücüsünün feci ölümü #6

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