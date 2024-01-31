Adana'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü Adana'da kamyona arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

DHA

Adana'nın Kozan ilçesi Kadirli kara yolunda Yavuz Serkan Ağar (42) yönetimindeki otomobil, Abuzer A. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlenen Ağar'ın cenazesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Üçüncü kez baba olmaya gün sayıyordu

Evli ve 2 çocuk babası olan Ağar'ın üçüncü çocuğunu da bir hafta içinde kucağına almak için hazırlandığı öğrenildi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ağar'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)