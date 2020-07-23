Dolar
6.8438
-0.108%
Euro
7.9322
0.0668%
Altın
1892.68
1.1414%
Borsa
119031.16
0.8055%
G. Altın
415.714
0.8133%
Bitcoin
65035.62
1.1265%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Adana'da kanala düşen köpeği kurtaran kuzeni suya düştü

    Sulama kanalına düşen köpeği kurtarmak isteyen çocuk kanala düşünce, kuzeni gözyaşlarına hakim olamadı. Kanala düşen küçük çocuk için arama çalışmaları başlatıldı.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 17:55
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 17:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da kanala düşen köpeği kurtaran kuzeni suya düştü

    Adana Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’ndeki DSİ’ye ait sulama kanalına köpek düştü.

    Suriye uyruklu Abdulkadir Seyyid, Beşer Şeyhbar ve 2 arkadaşı, eve gitmek için caddede yürüdüğü sırada sulama kanalına düşen köpeği gördü.

    KÖPEĞİ KURTARMAK İSTERKEN KANALA DÜŞTÜ

    Köpeği kurtarmak isteyen Seyyid, akıntının yoğun olduğu sulama kanalına atladı. Köpeği yakalayamayan Seyyid, bir süre suda batıp çıktıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, suda kaybolan Seyyid için arama-kurtarma çalışması başlattı.

    KUZENİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Suriye’deki iç savaştan 8 yıl önce kaçıp Adana’ya yerleştikleri öğrenilen Abdulkadir Seyyid’in teyzesinin oğlu Beşer Şeyhbar, “Köpeği kurtarmak için uzanırken, kaydı suya düştü. ‘Kurtarın, imdat’ diye bağırdı. Kurtarmaya çalıştık. Önce ip attık, sonra tamirciler suya atladı, çıkaramadık. Sonra suyun altında gitti.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

    Adana'da kanala düşen köpeği kurtaran kuzeni suya düştü #1

    Adana'da kanala düşen köpeği kurtaran kuzeni suya düştü #2

    Adana'da kanala düşen köpeği kurtaran kuzeni suya düştü #3

    Adana'da kanala düşen köpeği kurtaran kuzeni suya düştü #4

    Adana'da kanala düşen köpeği kurtaran kuzeni suya düştü #5

    Adana'da kanala düşen köpeği kurtaran kuzeni suya düştü #6

    Adana'da kanala düşen köpeği kurtaran kuzeni suya düştü #7

    Adana'da kanala düşen köpeği kurtaran kuzeni suya düştü #8

    Görüş Bildir