Adana'da kanala düşen köpeği kurtaran kuzeni suya düştü

Sulama kanalına düşen köpeği kurtarmak isteyen çocuk kanala düşünce, kuzeni gözyaşlarına hakim olamadı. Kanala düşen küçük çocuk için arama çalışmaları başlatıldı.

Adana Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’ndeki DSİ’ye ait sulama kanalına köpek düştü.

Suriye uyruklu Abdulkadir Seyyid, Beşer Şeyhbar ve 2 arkadaşı, eve gitmek için caddede yürüdüğü sırada sulama kanalına düşen köpeği gördü.

KÖPEĞİ KURTARMAK İSTERKEN KANALA DÜŞTÜ

Köpeği kurtarmak isteyen Seyyid, akıntının yoğun olduğu sulama kanalına atladı. Köpeği yakalayamayan Seyyid, bir süre suda batıp çıktıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, suda kaybolan Seyyid için arama-kurtarma çalışması başlattı.

KUZENİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Suriye’deki iç savaştan 8 yıl önce kaçıp Adana’ya yerleştikleri öğrenilen Abdulkadir Seyyid’in teyzesinin oğlu Beşer Şeyhbar, “Köpeği kurtarmak için uzanırken, kaydı suya düştü. ‘Kurtarın, imdat’ diye bağırdı. Kurtarmaya çalıştık. Önce ip attık, sonra tamirciler suya atladı, çıkaramadık. Sonra suyun altında gitti.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.





























