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    Adana'da kanalda yüzünü yıkamak istedi, suya düştü kayboldu

    Adana'da alkol alan Tekin Kıray, yüzünü yıkamak için gittiği kanala düştü. Kıray akıntıda kayboldu.
    • 02.06.2022 - 05:59
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    Adana'da kanalda yüzünü yıkamak istedi, suya düştü kayboldu

    Adana'da gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde, arkadaşı ile birlikte sulama kanalı kıyısında alkol alan Tekin Kıray (62), bir süre sonra yüzünü yıkamak için kanala yöneldi.

    Dengesini kaybetti suya düştü

    Kıyıdaki çelik halatların üzerinden kanala eğilen Kıray, yüzünü yıkadığı sırada dengesini kaybederek, suya düştü.

    Adana da kanalda yüzünü yıkamak istedi, suya düştü kayboldu #1

    Kanalda kayboldu

    DHA'nın haberine göre akıntıya kapılan Kıray, suda kayboldu. Kıray'ın arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kanala verilen su kesilirken, Kıray'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

    Adana da kanalda yüzünü yıkamak istedi, suya düştü kayboldu #2

    Adana da kanalda yüzünü yıkamak istedi, suya düştü kayboldu #3

    Adana da kanalda yüzünü yıkamak istedi, suya düştü kayboldu #4


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