Adana'da kanalda yüzünü yıkamak istedi, suya düştü kayboldu

Adana'da alkol alan Tekin Kıray, yüzünü yıkamak için gittiği kanala düştü. Kıray akıntıda kayboldu.

Adana'da gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde, arkadaşı ile birlikte sulama kanalı kıyısında alkol alan Tekin Kıray (62), bir süre sonra yüzünü yıkamak için kanala yöneldi.

Dengesini kaybetti suya düştü

Kıyıdaki çelik halatların üzerinden kanala eğilen Kıray, yüzünü yıkadığı sırada dengesini kaybederek, suya düştü.

Kanalda kayboldu

DHA'nın haberine göre akıntıya kapılan Kıray, suda kayboldu. Kıray'ın arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kanala verilen su kesilirken, Kıray'ın bulunması için çalışma başlatıldı.









