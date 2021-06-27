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    Adana'da kanalizasyonlar denize akıyor

    Karataş ilçesinde sahile gelen vatandaşlar, denize dökülen kirli suya tepki gösterdi. Belediye yetkilileri tarafından önlem alınmaması ise dikkati çekti.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 11:34
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    Adana'da kanalizasyonlar denize akıyor

    Adana'nın Karataş ilçesinde, kanalizasyonlar denize akıyor. Çevrenin kirliliği çekilen karelere yansırken, halkın sağlığını tehdit eden durum karşısında belediyenin önlem almaması ise vatandaşların tepkisine neden oldu.

    İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

    Plajın hemen yanından denize dökülen kirli su, çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor.

    Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte sıcaklardan bunalan tatilciler; ilçenin, yaz aylarında yüz binleri geçen nüfusuna rağmen, bu sorununu çözüme kavuşturmayan belediye yetkililerine tepki gösterdi.

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    Adana da kanalizasyonlar denize akıyor #3

    Adana da kanalizasyonlar denize akıyor #4

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