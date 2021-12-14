Adana'da kapkaç yapan şahıslar tutuklandı

Bir gencin elindeki çantasını çalan motosikletli 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde eşi ve 2 yaşındaki oğluyla yolda yürüyen Salih Tunç’un (19) arkasından motosikletle yaklaşan iki kişiden biri, elindeki çantayı alıp kaçtı.

Tunç, kapkaççıların peşinden koştu ancak yakalayamadı. Tunç’un eşi ise panikle koşup, daha sonra oğlunun yanına döndü.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Tunç’un ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

PLAKASINI KAĞITLA KAPATTI

Bölgedeki 100’e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, plakası kağıtla kapatılmış motosiklet sürücüsünün Yusuf Çoban (19) olduğunu tespit etti.

"ÇABUK YANAŞ DEDİ, BEN DE SÖYLENENİ YAPTIM"

Şüpheli Çoban, Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Çoban ifadesinde, "Ben sadece motosikleti sürüyordum. Hüseyin Kara (27) arkamda oturuyordu. Yolda yürüyen kişinin elindeki çantayı gördü ve bana, 'Çabuk yanaş' dedi. Ben de söyleneni yaptım." dedi.

Çoban’ın ifadesi üzerine polis, şüpheli arkadaşı Hüseyin Kara’yı da Sarıçam ilçesindeki sanayi sitesindeki iş yerine giderken yolda yakaladı.

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"KAMERADAKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Emniyete götürülen Kara, "Kameralara yansıyan görüntülerdeki kişi ben değilim. Yusuf bana iftira atıyor. O olayı, başka bir arkadaşıyla yaptı. Suçu da benim üzerime atıyor." dedi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan polisin yaptığı çalışma sonucu iki kapkaççının, ilk olaydan saatler sonra park halindeki motosikletinin üzerinde oturan Yusuf Kartal’ın (26) elindeki cep telefonunu da çalıp, kaçtıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Kara ile Yusuf Çoban, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.