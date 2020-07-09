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    Adana’da kapkaççıya direnen kadın kamerada

    Markete gitmek için evinden ayrılan kadını takip ederek elindeki cep telefonunu çalan şüpheli tutuklanırken, o anlar anbean kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 10:44
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    Adana’da kapkaççıya direnen kadın kamerada

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki marketten alışveriş yapmak için evden çıkan 30 yaşındaki Seda Ö.’yü bir süre takip eden şüpheli, elindeki telefonu almaya çalıştı.

    Seda Ö., telefonu bırakmak istemeyince kısa süreli arbede yaşandı.

    O ANLAR KAMERADA

    Kapkaççı, telefonu alarak kaçmaya başladı. Bu sırada Seda Ö.’nün çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçan şüphelinin peşinde düştü ancak yakalayamadı. Seda Ö.’nün, kapkaççıyla yaşadığı boğuşma çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Adana’da kapkaççıya direnen kadın kamerada ViDEO

    TELEFONU ALDILAR ANCAK YİNE KAÇTI

    Olaydan kısa bir süre sonra iki genç, şüpheliyi yakalayıp elinden telefonu aldı. Şüpheli onlardan da kurtularak kaçıp, izini kaybettirdi. İki genç, cep telefonunu Seda Ö.’ye verdi.

    Adana’da kapkaççıya direnen kadın kamerada #1

    POLİS BASKINLA YAKALADI

    İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen Şehmuz S. (19) olduğunu belirledi. Polis ekipleri, adresine düzenledikleri baskınla Şehmuz S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Adana’da kapkaççıya direnen kadın kamerada #2

    “PARAYA İHTİYACIM VARDI”

    Emniyete götürülen Şehmuz S.’nin sorgusunda, “Paraya ihtiyacım vardı. Kadını sokakta yalnız yürürken görünce, onu takip edip kapkaç yapmaya karar verdim. Çok pişmanım.” dediği öne sürüldü.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehmuz S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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