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- Adana'da kapkaçla cep telefonu çaldı: Tutuklandı
Adana'da kapkaçla cep telefonu çaldı: Tutuklandı
- DHA
- 07.08.2020 - 10:32
Adana Merkez Seyhan ilçesinde kapkaççılık yapıldı.
2 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Karasoku Mahallesi’nde bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından bir kişi yaklaştı.
ELİNDEN ALIP KAÇTI
Sultan A.'nın arkasından yaklaşan şahıs, kadının elindeki cep telefonunu alıp, kaçtı. Sultan A.’nın çığlıklarını duyan vatandaşlar kapkaççının peşinden koştu, ancak yakalayamadı.
KAMERALARA YANSIDI
Telefonu alıp kaçan kapkaççının kaçtığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Adana'da kapkaçla cep telefonu çaldı: Tutuklandı ViDEO
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
EVİNDE BASILDI
Kapkaççının Orhan Koşar olduğunu belirleyen polis, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi’ndeki evine yaptığı baskınla şüpheliyi yakaladı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Koşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.