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    Adana'da kapkaçla cep telefonu çaldı: Tutuklandı

    Kaldırımda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu alarak kaçan kapkaççı, evine yapılan baskın ile yakalanarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
    • DHA
    • 07.08.2020 - 10:32
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    Adana'da kapkaçla cep telefonu çaldı: Tutuklandı

    Adana Merkez Seyhan ilçesinde kapkaççılık yapıldı.

    2 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Karasoku Mahallesi’nde bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından bir kişi yaklaştı.

    ELİNDEN ALIP KAÇTI

    Sultan A.'nın arkasından yaklaşan şahıs, kadının elindeki cep telefonunu alıp, kaçtı. Sultan A.’nın çığlıklarını duyan vatandaşlar kapkaççının peşinden koştu, ancak yakalayamadı.

    KAMERALARA YANSIDI

    Telefonu alıp kaçan kapkaççının kaçtığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Adana'da kapkaçla cep telefonu çaldı: Tutuklandı ViDEO

    EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

    İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    EVİNDE BASILDI

    Kapkaççının Orhan Koşar olduğunu belirleyen polis, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi’ndeki evine yaptığı baskınla şüpheliyi yakaladı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Koşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da kapkaçla cep telefonu çaldı: Tutuklandı #1

    Adana da kapkaçla cep telefonu çaldı: Tutuklandı #2

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