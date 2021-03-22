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    Adana'da karı-koca evde başlarından vurularak öldürüldü

    Karaisalı ilçesinde karı-koca, evde başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu.
    • AA
    • 22.03.2021 - 19:29
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    Adana'da karı-koca evde başlarından vurularak öldürüldü

    Tümenli Mahallesi'nde oturan Mehmet Fevzi ve Elif Atay çiftinden haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.

    KARI-KOCA BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

    Eve giren jandarma ekibi, Atay çiftini başlarından vurulmuş halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi, emekli memur olan karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Atay çiftinin cesetleri olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

    Adana da karı-koca evde başlarından vurularak öldürüldü #1

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