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    Adana'da karsını kürekle döven koca tutuklandı

    Kendisini uyuşturucu kullandığı için eve almayıp, elinde bıçakla dışarı çıkan eşi Ceylan S.’yi kürekle döven Yusuf S., polis ekiplerince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 02.03.2022 - 10:10
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    Adana'da karsını kürekle döven koca tutuklandı

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan Ceylan S., eşi Yusuf S. ile uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle son dönemde sık sık tartışmaya başladı.

    İddiaya göre Yusuf S., uyuşturucu kullanıp, eve dönünce eşi ile yine tartıştı. Ceylan S.’nin eve almadığı Yusuf S., sinirlenip, bağırmaya başladı.

    TARTIŞTIĞI KARISINA KÜREKLE SALDIRDI

    Bunun üzerine Ceylan S., elinde bıçakla dışarı çıkınca Yusuf S. de bahçeden aldığı kürekle eşine saldırdı. Yusuf S., darbettiği eşinin elindeki bıçağı almaya çalışınca karı koca ellerinden yaralandı.

    DARP RAPORU ALIP, ŞİKAYETÇİ OLDU

    Kavga seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceylan S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Adana da karsını kürekle döven koca tutuklandı #1

    ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

    Yusuf S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ceylan S., darp raporu alıp, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdüğü eşinden şikayetçi oldu.

    "DAYAK YİYEN BENİM, İÇERİ GİREN YİNE BENİM"

    Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yusuf S. ise adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere, "Kendisi bana bıçakla saldırdı. Ben de küreği salladım. Mağdur olan, dayak yiyen benim, içeri giren yine benim." dedi.

    Adliyeye sevk edilen Yusuf S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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