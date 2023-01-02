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- Adana'da karşıya geçen kadınlara 2 araç çarptı: 1 ölü
Adana'da karşıya geçen kadınlara 2 araç çarptı: 1 ölü
Yüreğir'de yolun karşısına geçmek isterken otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı iki kadından 76 yaşındaki Elif İlhan yaşamını yitirdi, 54 Nazife İlhan ise ağır yaralandı.
- 02.01.2023 - 22:00
Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi D-400 Karayolu’nda yolun karşısına geçmek isteyen Elif İlhan ve Nazife İlhan’a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Yola savrulan kadınlara, daha sonra N.İ. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Elif İlhan’ın öldüğü belirlendi.
Ağır yaralanan Nazife İlhan ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Elif İlhan’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Otomobil ve hafif ticari araç sürücüsünü gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.