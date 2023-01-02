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Adana'da karşıya geçen kadınlara 2 araç çarptı: 1 ölü

Adana'da karşıya geçen kadınlara 2 araç çarptı: 1 ölü

Yüreğir'de yolun karşısına geçmek isterken otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı iki kadından 76 yaşındaki Elif İlhan yaşamını yitirdi, 54 Nazife İlhan ise ağır yaralandı.