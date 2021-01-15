Adana'da kart bilgilerini çalıp, internetten alışveriş yaptılar

3 kişinin kredi kartı bilgilerine ulaşarak, internet üzerinden kredi kartıyla alışveriş yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin kredi kartlarından, bilgileri dışında internetten alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin öğretmen K.Ç. ile arkadaşı F.B. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, merkez Seyhan ilçesindeki evlerine yapılan baskınlarda yakalanıp, gözaltına alındı.

MOBİL VİRÜSLE DOLANDIRICILIK

Cep telefonuna gönderdikleri virüsle mobil bankacılık bilgilerine ulaşıp vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin, yakalanmamak için internetten satın aldıkları eşyaları, başkalarının adına ve adresine sipariş verdiği, bu yöntemle genelde elektronik eşya aldıkları öğrenildi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçladıkları bildirildi.

KAMERAYA YANSIDI

F.B.’nin, internet üzerinden aldıkları eşyaları, kargo şubesinin bıraktığı adresten aldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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