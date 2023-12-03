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Adana'da kavga eden grup, polisi görünce dağıldı

Adana'da kavga eden grup, polisi görünce dağıldı Kozan ilçesinde iki grup arasında .ıkan taşlı ve sopalı kavgaya karışanlar, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce dağıldı.