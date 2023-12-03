Adana'da kavga eden grup, polisi görünce dağıldı

İHA
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde, iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir tarafta gençler, diğer tarafta yetişkinlerin olması dikkat çekti.
Polisi görünce kaçarak dağıldılar
Kavgaya karışanlar, olay yerine esnafın ve polis ekiplerinin gelmesi üzerine dağıldı.
"Annem duyup üzülsün istemiyorum" diyerek önce site bahçesine saklanan gençler, polis ekiplerinin gitmesi üzerine bölgeden ayrıldı.
Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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