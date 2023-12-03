Adana'da kavga eden grup, polisi görünce dağıldı
İHA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde, iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada bir tarafta gençler, diğer tarafta yetişkinlerin olması dikkat çekti.

Polisi görünce kaçarak dağıldılar

Kavgaya karışanlar, olay yerine esnafın ve polis ekiplerinin gelmesi üzerine dağıldı.

"Annem duyup üzülsün istemiyorum" diyerek önce site bahçesine saklanan gençler, polis ekiplerinin gitmesi üzerine bölgeden ayrıldı.

Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)