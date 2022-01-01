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    Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçaklandı

    Merkez Seyhan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı.
    • AA
    • 01.01.2022 - 08:36
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    Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçaklandı

    Namık Kemal Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

    POLİS ARACINA SALDIRDILAR

    Kavgaya karıştığı ve alkollü olduğu öne sürülen Bülent B. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, olay yerine gelen polis ekip aracına saldırdı.

    Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçaklandı #1

    BİR POLİS GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

    Kavgaya müdahale eden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliği'nde görevli bir polis memuru, bıçakla göğsünden yaralandı.

    Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçaklandı #2

    YARALI POLİSİN DURUMU İYİ

    Çevredekilerin Haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Yaralı polis memuru, sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Şüpheli Bülent B'yi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

    Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçaklandı #3


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