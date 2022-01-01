Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçaklandı

Merkez Seyhan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı.

Namık Kemal Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

POLİS ARACINA SALDIRDILAR

Kavgaya karıştığı ve alkollü olduğu öne sürülen Bülent B. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, olay yerine gelen polis ekip aracına saldırdı.

BİR POLİS GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Kavgaya müdahale eden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliği'nde görevli bir polis memuru, bıçakla göğsünden yaralandı.

YARALI POLİSİN DURUMU İYİ

Çevredekilerin Haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memuru, sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Bülent B'yi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.