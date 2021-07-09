Adana'da kavgaya müdahale eden polise kamyonet çarptı

Polis memuru hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda özel kuvvet sevk edildi. Yaralı polisin durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polislerden Okan Işık'a, Rıdvan G. idaresindeki 33 E 3342 plakalı kamyonet çarptı.

POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle polis memuru Işık, yere düşerek yaralandı. Çarpmanın ardından araçtan inerek kaçan sürücüyü, polis ekipleri 2 sokak ileride yakalayarak, gözaltına aldı.

Yaralı polis memuru olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Yaralı polisin durumunun tetkiklerden sonra belli olacağı öğrenilirken olay yerine çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



