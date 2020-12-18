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    Adana'da kavgaya silahla giderken yakalandı

    Seyhan ilçesinde silahlı kavga anonsuna giden polis elinde tabanca olan bir kişiyi kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakaladı.
    • İHA
    • 18.12.2020 - 03:13
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 03:18
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    Adana'da kavgaya silahla giderken yakalandı

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri, elinde tabanca olan bir şahsı gördü.

    Polisi fark eden Umutcan Y., elindeki tabancayla birlikte polislerden kaçmaya başladı.

    ELİNDE TABANCAYLA YAKALANDI

    Yaklaşık 3 kilometre boyunca polis ile Umutcan Y. arasında yaya olarak kovalamaca yaşandı. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, Yeşilyurt Mahallesi 70599 sokak içeresinde elinde tabanca olan Umtucan Y.’yi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

    Adana'da kavgaya silahla giderken yakalandı İZLE


    "ÇEKME LAN BENİM BABAM DA MEMUR"

    Polis tabancada yaptığı incelemede kurusıkıdan bozma olduğunu tespit etti. Umutcan Y. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına,”Çekme, çekme lan. Abi çekmesinler benim babamda memur bu ney ya” diye tepki gösterdi.
    Gözaltına alınan genç polis merkezine götürüldü.

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