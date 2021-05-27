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    Adana'da kayalar yola düşünce mahallelere ulaşım kapandı

    Grup yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle 6 mahallenin karayolu bağlantısı kesildi.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 11:47
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    Adana'da kayalar yola düşünce mahallelere ulaşım kapandı

    Dün gece saatlerinde Adana Belenköy ile Yaylapınar mahalleleri arasındaki grup yoluna, tepeden kopan kaya parçaları düştü.

    Yolun kapanmasıyla Yaylapınarı, Bağdatlı, Gürümze, Süphandere, Gedikli ve Güzpınarı mahalleleriyle ilçenin karayolu bağlantısı kesildi.

    İNCELEMELER SÜRÜYOR

    İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

    Adana da kayalar yola düşünce mahallelere ulaşım kapandı #1

    Adana da kayalar yola düşünce mahallelere ulaşım kapandı #2

    Adana da kayalar yola düşünce mahallelere ulaşım kapandı #3

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