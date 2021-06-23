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    Adana'da kaybolan Emine Nine, ailesine kavuştu

    Sabah evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Kelebek, evinden 20 kilometre uzaklıkta bulundu. Emine Nine'nin ailesine kavuştuğu anlar duygulandırdı.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 18:11
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    Adana'da kaybolan Emine Nine, ailesine kavuştu

    Adana’nın Kozan ilçesinde sabah erken saatlerinden itibaren haber alınamayan 7 çocuk annesi Emine Kelebek için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.

    8 saat boyunca polisin ve Kelebek Ailesi'nin mahalle sakinleri ile birlikte aradığı 90 yaşındaki Emine Kelebek'in yeri, yapılan anonslar ve arama çalışmaları sonucu bir vatandaşın polise ihbarı üzerine tespit edildi.

    20 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

    AFAD ekiplerinin de arama çalışması için geldiği olayda Emine Nine, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evine kadar teslim edildi.

    Saatlerce yürüyerek yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Emine Nine, ekip otosundan inerek oğluna sarıldı. Torunları sevince boğuldu.

    Adana'da kaybolan Emine Nine, ailesine kavuştu VİDEO

    KAVUŞMA ANI KAMERADA

    Ahmet Kelebek, yardımcı olan herkese teşekkür etti, annesi bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

    Emine Nine, torunları ve oğlu tarafından su içirildikten sonra dinlenmesi için evine götürüldü.
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