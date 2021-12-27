Boşanma aşamasında olduğu eşinin babasının evini bıçakla basarak kayınbiraderini yaralayan polis memuru, eşinin yakınları tarafından darbedilerek hastanelik oldu.

Adana’nın Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde oturan 52 yaşındaki polis memuru Veysel A., anlaşmazlık yaşadığı 28 yıllık eşi Döndü A.’ya şiddet uygulamaya başladı.

Sürekli dayak yediğini öne süren kadın, 4 ay önce eşinden boşanma kararı aldı.

Boşanmayı kabul etmeyen Veysel A., eşine şiddet uygulamaya devam etti.

Bunun üzerine Döndü A. ise polis merkezine giderek, eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI

Kayınbabasının evine giden Veysel A., kayınbiraderi Fatih Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Veysel A., Fatih Y.’yi bıçakla yaraladı.

Adana'da kayınbabasının evini bıçakla basan damat darbedildi ViDEO







EŞİNİN YAKINLARI DA POLİSİ DARBETTİ

Daha sonra kaçmaya başlayan Veysel A., Fatih Y.’nin yakınları tarafından yakalanarak sokak ortasında taş ve sopalarla darbedildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Veysel A. kanlar içerisinde yere yığılırken, kavga anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da kayınbabasının evini bıçakla basan damat darbedildi VİDEO











HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Veyel A. ile Fatih Y. ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan Veysel A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgaya karışanlar ise polis merkezine götürüldü.





ABLASI OLAYI ANLATTI

Döndü A.’nın ablası Eser Y., eniştesinin evlerini bastığını anlatarak, "Sabah saatlerinde bu bölgede geziyordu. Öğleden sonra küfürler ederek, evimizi bastı. Bu sırada içeride uyuyan kardeşim kalktı ve tartışmaya başladılar. Kardeşimi bıçakladı." diye konuştu.



