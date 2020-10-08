Adana’da kayınbiraderini öldüren zanlı hastane çıkışı tutuklandı

Kayınbiraderini silahla öldüren kendi de yaralanan zanlı, kendisine ateş açan kişi ile birlikte çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesi, Serinevler Mahallesi 3903 Sokak'ta 29 Eylül günü meydana gelen olayda, iddiaya göre Yusuf A. (36), T.A. ile bir süre önce dini nikahlı olarak evlendi.

Ancak çift anlaşamayıp kavga etti.

Kavga çıkınca T.A. evi terk edip, aynı sokakta bulunan ağabeylerinin evine gitti. Bu duruma ailenin diğer fertleri de karışınca kavga büyüdü.

KAYINBİRADERLERİNİN EVİNE ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine damat Yusuf A. kayınbiraderlerinin evine ateş etti. Yusuf A.’nın açtığı ateş ile Metehan K., boynundan vurularak yaralandı. Bu kez kardeşinin yaralandığını gören Oğuzhan K., ateş etti.

Açılan ateş sonucu damat Yusuf A. da yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Metehan K.’yi özel bir hastaneye, Yusuf A.’yı ise Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

OTOPSİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Metehan K., özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metehan K.’nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Metehan K. otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN KARDEŞİ İLE BİRLİKTE TUTUKLANDI

Yusuf A., hastanede tedavisinin ardından taburcu oldu.

Gözaltına alınan Yusuf A. ile olaya karışan kardeşi Oğuzhan K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.