Adana'da kayıp kızını arayan engelli kadına saldırı

Adana’da kayıp kızını aramak için gittiği bir evde anne ve iki kızı tarafından darbedilen engelli kadın saçını yoldan topladı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir hafta önce 14 yaşındaki Y.Y. adlı kız çocuğu kayboldu.

35 yaşındaki Derya Durukan kızını aramaya başladı.

Kız çocuğunun en son 16 yaşındaki Y.K. ve 17 yaşındaki E.K. isimli kız kardeşler ile görüldüğünü ve bu kişiler tarafından Şakirpaşa Mahallesi'nde bir erkeğe satıldığı öne sürüldü.

KIZINI SORDU

Bunu öğrenen anne kızını bulmak için kız kardeşlerin evine gitti. Eve giden Derya Durukan, kapıya çıkan kız kardeşlere ve anneye kızının nerede olduğunu sordu.

Kızlar, Y.Y.’nin nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Bunun üzerine engelli kadın kızının iki kız tarafından Şakirpaşa’da bir erkeğe satıldığı bilgisi olduğunu bunun doğru olup olmadığını sordu.

Engelli kadın bu soruyu sorunca kız çocuklarıyla arasında tartışma çıktı. Tartışmaya iki kız çocuğunun annesi 43 yaşındaki Dilek D. de katılınca kavga çıktı.

KADININ SAÇINI YOLUP YERE ATTILAR

İki kız çocuğu ve anne engelli kadını darbetti. Kız çocukları kadının saçını yolup yere fırlattı. Araya engelli kadının kocasının girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Bu arada engelli kadın polise arayarak darbedildiğini söyleyip şikayetçi oldu.

Bu arada, kadın yolunan saçlarını polis gelince evin önüne gelip topladı. Genç kadın anne ve kızdan şikayetçi olduğunu kızını aradığını üstüne bir de darbedildiğini söyledi.

Bu şikayet üzerine polis anne ve iki kız çocuğunu polis merkezine götürdü. Kız çocukları basın mensuplarının "neden kadının saçını yoldunuz" sorusu üzerine "hak etti, kaşındı yaptık" diye cevap verdi.

SERBEST KALDILAR

Olayı görüntüleyen basın mensupları da anneanne ve dede tarafından saldırıya uğradı. Polis merkezine götürülen anne ve iki kız çocuğu ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.