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    Adana'da kayıt dışı yasaklı ırk sahiplerine ceza yağdı

    Kısırlaştırarak kayıt altına alınmayan 37 yasaklı ırk köpeğe el konulurken, sahiplerine toplamda 549 bin 613 TL ceza uygulandı.
    • 03.06.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 10:36
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    Adana'da kayıt dışı yasaklı ırk sahiplerine ceza yağdı

    Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısırlaştırılarak kayıt altına alınma süresi 14 Ocak tarihinde sona eren yasaklı ırk köpeklerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

    Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Saffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarına yönelik düzenlenen çalışmada birçok kayıt dışı köpek bulundu.

    37 köpeğe el konuldu, 549 bin 613 lira ceza verildi

    Ekipler, kayıt altına alınmayan ve yasak olmasına rağmen beslenen tehlikeli ırk grubundaki 37 köpeğe el koyup, sahiplerine de toplam 549 bin 613 lira idari para cezası uyguladı.

    Adana da kayıt dışı yasaklı ırk sahiplerine ceza yağdı #1

    Başıboş köpekler barınağa gönderildi

    Ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, bu gruptaki 43 köpeğin sokaklarda başıboş gezdiğini belirledi. Sahiplerince terk edilen köpekler, belediye görevlilerince yakalanarak hayvan barınağına teslim edildi.

    Adana'da kayıt dışı yasaklı ırk sahiplerine ceza yağdı VİDEO

    Hayvana çarpıp kaza yerini terk eden 3 kişiye idari yaptırım

    Öte yandan, 6 aylık süre zarfında 4 kişiye Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan, trafik kazası sonucu hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerini terk eden 3 sürücüye de idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

    Adana da kayıt dışı yasaklı ırk sahiplerine ceza yağdı #2

    Adana da kayıt dışı yasaklı ırk sahiplerine ceza yağdı #3

    Adana da kayıt dışı yasaklı ırk sahiplerine ceza yağdı #4


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