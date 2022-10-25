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    Adana'da kaynak maskesiyle güneş tutulmasını izlediler

    Adana’nın Kozan ilçesinde liseliler, okul yönetimi ile birlikte yılın ikinci ve son güneş tutulmasını kaynak maskeleri ile Kozan Kalesi'nde izledi.
    • 25.10.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 15:56
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    Adana'da kaynak maskesiyle güneş tutulmasını izlediler

    Adana'da Kozan ilçesinde Şehit Ardacan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilim ve Teknoloji Kulübü öğretmenleri ve öğrencileri kaynak maskelerindeki siyah filtreli camdan faydalanarak saat 12.45’te başlayan ve 3 saat süren tutulma anlarına tanıklık ettiler.

    Okul müdürü İrfan Sarı, öğrenciler ile birlikte güneş tutulmasını gözlemlemelerinin farklı bir deneyim olduğunu kaydetti.

    "Okulumuzdaki kaynak maskelerimiz ile bu anları gözlemledik"

    Ender görülen doğa olayını izlemek için Kozan Kalesi'ne geldiklerini belirten Edebiyat Öğretmeni Şamil Ünüvar, “Özellikle 1999 yılında ve 2017 yılında ilgiyle izlenen güneş tutulması olayı bugünde ilçemizden gözleniyor bizler de öğrencilerimiz ile bu doğa olayına çocuklarımızla birlikte tanıklık etmek için okulumuzdaki kaynak maskelerimiz ile bu anları gözlemledik” dedi.

    Farklı bir deneyim yaşadılar

    Öğrencilerden Erdal Erdoğan, çok farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

    İHA'nın haberine göre İhsan Ateş de arkadaşları ile birlikte güneş tutulmasına ilk kez tanık olduğunu büyük bir heyecan yaşadıklarını kaydetti.

    Parçalı güneş tutulması gözlemlendi

    Adana da kaynak maskesiyle güneş tutulmasını izlediler #1

    Adana da kaynak maskesiyle güneş tutulmasını izlediler #2

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    Adana da kaynak maskesiyle güneş tutulmasını izlediler #6

    Adana da kaynak maskesiyle güneş tutulmasını izlediler #7

    Adana da kaynak maskesiyle güneş tutulmasını izlediler #8


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