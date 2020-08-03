Adana'da kaza: 1 ölü 1 yaralı

Adana'da seyir halinde olan kamyonet, yol kenarında duran ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete arkadan çarptı.

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi’nde meydana gelen kazada Karataş istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Işık yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre, yol kenarında duran motosikleti fark etmeyerek arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan ismi belirlenemeyen iki erkek yola savruldu.

Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç yaştaki iki kişiden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer kişinin ise ağır yaralandığı tespit edildi.

Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.













