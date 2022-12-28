Adana'da kaza: 10 yaralı

Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Yusuf İsmet T. idaresindeki 31 KER 02 plakalı otomobil, D 400 kara yolu Baklalı Mahallesi kavşağında Hamdi B. idaresindeki 01 R 2276 plakalı otomobille çarpıştı.

10 kişi yaralandı

AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Rabia T, Nesrin T, Mustafa T, Seray E, Yağız Kaan E, Semiha Seda B, Tuana Deniz B ve Müzeyyen B yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hasar gören araçlar çekilerek yol trafiğe açıldı.