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    Adana'da kaza: 10 yaralı

    Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
    • 28.12.2022 - 23:22
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    Adana'da kaza: 10 yaralı

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Yusuf İsmet T. idaresindeki 31 KER 02 plakalı otomobil, D 400 kara yolu Baklalı Mahallesi kavşağında Hamdi B. idaresindeki 01 R 2276 plakalı otomobille çarpıştı.

    10 kişi yaralandı

    AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Rabia T, Nesrin T, Mustafa T, Seray E, Yağız Kaan E, Semiha Seda B, Tuana Deniz B ve Müzeyyen B yaralandı.

    Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazada hasar gören araçlar çekilerek yol trafiğe açıldı.

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