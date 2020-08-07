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    Adana'da kazada yaralanan kişi telefonuna sarıldı

    Seyhan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi yerde yattığı sırada cep telefonuyla yakınlarını arayıp haber etti.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 02:55
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    Adana'da kazada yaralanan kişi telefonuna sarıldı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Gökhan Çulha kullandığı otomobili ile Fırat K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Adana da kazada yaralanan kişi telefonuna sarıldı #1

    CEP TELEFONUNA SARILDI

    Kazada yaralanan sürücü Gökhan Çulha, cep telefonuyla yakınlarını arayarak kaza yaptığını söyledi.

    Gökhan Çulha sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kazaya karışan sürücü yasal promilin 3 katı alkollü çıktı

    Olay yerine gelen trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaptı.

    Adana'da kazada yaralanan kişi telefonuna sarıldı VİDEO


    Adana da kazada yaralanan kişi telefonuna sarıldı #2

    YASAL SINIRIN 3 KATI ÜSTÜNDE ALKOLLÜ ÇIKTI

    Ardından kazadan yara almadan kurtulan Fırat K.’ya alkol muayenesi yaptı.

    Yapılan muayenede yasal promil 0.50 iken Fırat K. 1.46 promil alkollü çıktı.

    Yasar sınırın 3 katı alkollü çıkan Fırak K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.

    Adana da kazada yaralanan kişi telefonuna sarıldı #3

    Adana da kazada yaralanan kişi telefonuna sarıldı #4

    Adana da kazada yaralanan kişi telefonuna sarıldı #5

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