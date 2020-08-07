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- Adana'da kazada yaralanan kişi telefonuna sarıldı
Adana'da kazada yaralanan kişi telefonuna sarıldı
- İHA
- 07.08.2020 - 02:55
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Gökhan Çulha kullandığı otomobili ile Fırat K. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
CEP TELEFONUNA SARILDI
Kazada yaralanan sürücü Gökhan Çulha, cep telefonuyla yakınlarını arayarak kaza yaptığını söyledi.
Gökhan Çulha sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan sürücü yasal promilin 3 katı alkollü çıktı
Olay yerine gelen trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaptı.
Adana'da kazada yaralanan kişi telefonuna sarıldı VİDEO
YASAL SINIRIN 3 KATI ÜSTÜNDE ALKOLLÜ ÇIKTI
Ardından kazadan yara almadan kurtulan Fırat K.’ya alkol muayenesi yaptı.
Yapılan muayenede yasal promil 0.50 iken Fırat K. 1.46 promil alkollü çıktı.
Yasar sınırın 3 katı alkollü çıkan Fırak K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.