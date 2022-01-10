Adana'da kazaya yetişirken karlı yola takılan ambulansa çiftçi yardımı

Yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole yuvarlanan araçtaki yaralılara yardıma giden ambulans aracı, karlı yoldan geçemedi. Çiftçilerin traktörle çektiği ambulans, yaralılara ulaştı.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, aracı ile şarampole yuvarlanarak takla attı.

AMBULANSA KAR ENGELİ

Olay yerine çağrılan ambulans, müdahale için harekete geçerken karlı yolda zor anlar yaşadı.

TRAKTÖRLE ÇEKİLDİ

Olay bölgesine yetişmesi gereken ambulansa çiftçiler, traktörleri ile yardıma koştu.

Traktörün çektiği ambulans yaralıya ulaşmayı başarırken, o anlar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.