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    Adana'da kazaya yetişirken karlı yola takılan ambulansa çiftçi yardımı

    Yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole yuvarlanan araçtaki yaralılara yardıma giden ambulans aracı, karlı yoldan geçemedi. Çiftçilerin traktörle çektiği ambulans, yaralılara ulaştı.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 13:37
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    Adana'da kazaya yetişirken karlı yola takılan ambulansa çiftçi yardımı

    Adana’nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, aracı ile şarampole yuvarlanarak takla attı.

    AMBULANSA KAR ENGELİ

    Olay yerine çağrılan ambulans, müdahale için harekete geçerken karlı yolda zor anlar yaşadı.

    TRAKTÖRLE ÇEKİLDİ

    Olay bölgesine yetişmesi gereken ambulansa çiftçiler, traktörleri ile yardıma koştu.

    Traktörün çektiği ambulans yaralıya ulaşmayı başarırken, o anlar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

    Adana da kazaya yetişirken karlı yola takılan ambulansa çiftçi yardımı #1

    Adana da kazaya yetişirken karlı yola takılan ambulansa çiftçi yardımı #2


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