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    Adana'da kebapçıda çalışan husumetlisini işyerini basarak başından vurdu

    Adana’da bir kişi kebapçıda çalışan husumetlisine işyerinde bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 21:08
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 21:09
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    Adana'da kebapçıda çalışan husumetlisini işyerini basarak başından vurdu

    Adana'da Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana gelen olayda kebapçıda çalışan Erdal Çelik, daha önceden husumetli olduğu E.Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    İşyerinin güvenlik kameralarına yansıyan silahlı saldırı olayında, E.Y. ateş açarak kebapçının içerisine girdi. Erdal Çelik kaçtığı esnada dengesini yitirip yere düştü.

    Bu sırada soğuk kanlılıkla Erdal Çelik’in yanına gelen E.Y. tabancayla defalarca ateş açarak Erdal Çelik’i başından vurdu.

    DİĞER ÇALIŞANLAR KAÇMASINA ENGEL OLDU

    İşyerinde çalışan diğer işçiler, şüpheli E.Y.'yi yakalayarak kaçmasına engel oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen polisler E.Y.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri yaralı Erdal Çelik’i özel bir hastaneye kaldırdı. Erdal Çelik’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Adana'da kebapçıda çalışan husumetlisini işyerini basarak başından vurdu VİDEO

    Adana da kebapçıda çalışan husumetlisini işyerini basarak başından vurdu #1

    Adana da kebapçıda çalışan husumetlisini işyerini basarak başından vurdu #2

    Adana da kebapçıda çalışan husumetlisini işyerini basarak başından vurdu #3

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