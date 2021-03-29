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- Adana'da kediye çarpmamak için dükkana daldı
Adana'da kediye çarpmamak için dükkana daldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, babasına ait iş yerine girerek durabildi.
- AA
- 29.03.2021 - 16:34
- Güncelleme : 29.03.2021 - 16:37
Adana'nın Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde Hasan Yılmaz Dilman yönetimindeki otomobil, aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Dilman, cadde üzerinde babasına ait tütün satışı yapılan kapalı durumdaki iş yerine girerek durabildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araç ve iş yerinde hasar oluştu.
Adana'da kediye çarpmamak için dükkana daldı VİDEO