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- Adana'da kendisini ihbar ettiğini düşündüğü genci bıçakladı
Adana'da kendisini ihbar ettiğini düşündüğü genci bıçakladı
- REUTERS
- 29.08.2021 - 10:30
- Güncelleme : 29.08.2021 - 11:43
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde 26 Ağustos günü, 30 yaşındaki Ünal E. kimliği belirsiz 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ünal E.’nin 7 farklı yerinden bıçaklandığını tespit ederek, Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
KAÇAN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemenin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ünal E., hastanede polise 22 yaşındaki Nurican K.’nin kendisini bıçakladığını, kardeşi Mehmet K. ve arkadaşı Hüseyin D.’nin ise kendisini darbettiğini öne sürdü.
Adana'da kendisini ihbar ettiğini düşündüğü genci bıçakladı VİDEO
'SENİN YÜZÜNDEN CEZAEVİNE GİRDİM'
Olay günü şüphelilerle yolda karşılaştığını anlatan Ünal E.'nin, "Olay günü Nurican ile yolda karşılaştık. Nurican’ı öncesinden tanırım. Uyuşturucu sattığı için kısa süre önce gözaltına alındı. Yakalandığı gün polis ekiplerine benim şikayet ettiğimi öne sürdü. ‘Senin yüzünden cezaevine girdim’ dedi. Tartıştık, yanında getirdiği bıçakla bana saldırdı’’ dediği öne sürüldü.
GÖZALTINA ALINDILAR
Şüphelileri teknik takibe alan ekipler, 3 kişiyi saklandıkları evde gözaltına aldı.
ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyete götürülen 3 şüpheli, suçlamaları kabul etmedi. İfadesinin ardından 3 zanlı adliyeye sevk edildi.