Adana'da kendisini ihbar ettiğini düşündüğü genci bıçakladı

Adana'da kendisini ihbar ettiğini düşündüğü genci bıçakladı

Uyuşturucu sattığı ileri sürülerek gözaltına alınan şahıs, serbest kaldıktan sonra iki arkadaşıyla birlikte kendisini şikayet ettiğini iddia ettiği şahsı yaraladı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde 26 Ağustos günü, 30 yaşındaki Ünal E. kimliği belirsiz 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ünal E.’nin 7 farklı yerinden bıçaklandığını tespit ederek, Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KAÇAN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemenin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ünal E., hastanede polise 22 yaşındaki Nurican K.’nin kendisini bıçakladığını, kardeşi Mehmet K. ve arkadaşı Hüseyin D.’nin ise kendisini darbettiğini öne sürdü.

Adana'da kendisini ihbar ettiğini düşündüğü genci bıçakladı VİDEO





'SENİN YÜZÜNDEN CEZAEVİNE GİRDİM'

Olay günü şüphelilerle yolda karşılaştığını anlatan Ünal E.'nin, "Olay günü Nurican ile yolda karşılaştık. Nurican’ı öncesinden tanırım. Uyuşturucu sattığı için kısa süre önce gözaltına alındı. Yakalandığı gün polis ekiplerine benim şikayet ettiğimi öne sürdü. ‘Senin yüzünden cezaevine girdim’ dedi. Tartıştık, yanında getirdiği bıçakla bana saldırdı’’ dediği öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelileri teknik takibe alan ekipler, 3 kişiyi saklandıkları evde gözaltına aldı.

ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyete götürülen 3 şüpheli, suçlamaları kabul etmedi. İfadesinin ardından 3 zanlı adliyeye sevk edildi.



