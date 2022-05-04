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    Adana'da kendisini terk eden annesine ev kiralayan kişiyi bıçakla öldürdü

    8 yıl önce terk eden annesinin birlikte yaşadığı kişiyle oturduğu evin sahibine, 'Annemi evden çıkart' diyen çocuk, bayram günü karşılaştığı ev sahibini göğüsünden bıçaklayarak öldürdü.
    • 04.05.2022 - 13:20
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    Adana'da kendisini terk eden annesine ev kiralayan kişiyi bıçakla öldürdü

    Adana'da bayram ziyaretinden bisikletiyle dönen 54 yaşındaki  Mehmet Aydın, Süleyman Kara (25) ile karşılaştı.

    DHA'nın aktarımına göre, Kara, 8 yıl önce annesinin birlikte yaşadığı kişiyle oturduğu evin sahibi olan Aydın ile tartışmaya başladı.

    Ev sahibini göğüsünden bıçakladı

    Olayın yaşandığı dönemde, annesini evinden çıkartmasını istediği Aydın'ın, bu teklifi kabul etmemesi nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtilen Kara, çıkan tartışmada Aydın'ı göğsünden bıçakladı.

    Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

    Kanlar içinde kalan Aydın, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Saldırgan tutuklandı

    Olay sonrası kaçan Süleyman Kara, polisin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kara, tutuklandı.

    54 yaşındaki adam son yolculuğuna uğurlandı

    Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Mehmet Aydın'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kozan Asri Mezarlığı'na getirilen Aydın, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


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