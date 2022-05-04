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- Adana'da kendisini terk eden annesine ev kiralayan kişiyi bıçakla öldürdü
Adana'da kendisini terk eden annesine ev kiralayan kişiyi bıçakla öldürdü
- 04.05.2022 - 13:20
Adana'da bayram ziyaretinden bisikletiyle dönen 54 yaşındaki Mehmet Aydın, Süleyman Kara (25) ile karşılaştı.
DHA'nın aktarımına göre, Kara, 8 yıl önce annesinin birlikte yaşadığı kişiyle oturduğu evin sahibi olan Aydın ile tartışmaya başladı.
Ev sahibini göğüsünden bıçakladı
Olayın yaşandığı dönemde, annesini evinden çıkartmasını istediği Aydın'ın, bu teklifi kabul etmemesi nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtilen Kara, çıkan tartışmada Aydın'ı göğsünden bıçakladı.
Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Kanlar içinde kalan Aydın, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Saldırgan tutuklandı
Olay sonrası kaçan Süleyman Kara, polisin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kara, tutuklandı.
54 yaşındaki adam son yolculuğuna uğurlandı
Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Mehmet Aydın'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kozan Asri Mezarlığı'na getirilen Aydın, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.