Petrol
106.01
0.37%
Euro
17.7055
-0.05%
Dolar
17.4704
0.22%
Altın
958.2
-0.14%
Borsa
2451
2.89%
Bitcoin
387.030
6.89%
BTXN Coin
7.50
4.89%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Adana'da kenenin ısırdığı polis memuru yaşamını yitirdi

    Adana'da aile ziyaretine giden Mesut Sayar'ı kene ısırdı. Sayar'ın hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
    • 19.07.2022 - 04:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da kenenin ısırdığı polis memuru yaşamını yitirdi

    Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Sayar'ı, aile ziyareti için gittiği Tufanbeyli ilçesinde kene ısırdı.

    Kene ısırdı, hayatını kaybetti

    Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sayar, Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sayar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Sayar’ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana da kenenin ısırdığı polis memuru yaşamını yitirdi #1

    Adana da kenenin ısırdığı polis memuru yaşamını yitirdi #2


    İlginizi Çekebilir

    Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albion'da
    Transfer dosyası

    Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albion'da

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!
    Metabot

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!

    2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte rakipler...
    Voleybol

    2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte rakipler...

    Görüş Bildir