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Adana'da kimliği belirsiz kişi tarafından vurulan genç, hayatını kaybetti

Adana'da kimliği belirsiz kişi tarafından vurulan genç, hayatını kaybetti

Yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahından çıkan kurşunla göğsünden yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.