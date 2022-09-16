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    Adana'da kimliği belirsiz kişi tarafından vurulan genç, hayatını kaybetti

    Yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahından çıkan kurşunla göğsünden yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 16.09.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 18:15
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    Adana'da kimliği belirsiz kişi tarafından vurulan genç, hayatını kaybetti

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi’nde, 13.00 sıralarında 19 yaşındaki Atakan Gündüz, yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.

    Kimliği belirsiz bir şahıs, Gündüz'ün yanına yaklaşıp silahını ateşledi.

    Kurşunlar, Gündüz'ün göğsüne isabet etti.

    Genç kanlar içinde kaldı

    DHA'nın haberine göre; Gündüz kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçtı. Çevre esnafı, Gündüz'ün yardımına koştu, yarasına tampon yapıldı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin Gündüz'ü hastaneye kaldırdı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Ameliyata alınan Atakan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın verdiği mücadeleyi kaybetti.

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana da kimliği belirsiz kişi tarafından vurulan genç, hayatını kaybetti #1


    Adana da kimliği belirsiz kişi tarafından vurulan genç, hayatını kaybetti #2

    Adana da kimliği belirsiz kişi tarafından vurulan genç, hayatını kaybetti #3

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    Adana da kimliği belirsiz kişi tarafından vurulan genç, hayatını kaybetti #5


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