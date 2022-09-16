- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da kimliği belirsiz kişi tarafından vurulan genç, hayatını kaybetti
Adana'da kimliği belirsiz kişi tarafından vurulan genç, hayatını kaybetti
Yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahından çıkan kurşunla göğsünden yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- 16.09.2022 - 15:08
- Güncelleme : 16.09.2022 - 18:15
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi’nde, 13.00 sıralarında 19 yaşındaki Atakan Gündüz, yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.
Kimliği belirsiz bir şahıs, Gündüz'ün yanına yaklaşıp silahını ateşledi.
Kurşunlar, Gündüz'ün göğsüne isabet etti.
Genç kanlar içinde kaldı
DHA'nın haberine göre; Gündüz kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçtı. Çevre esnafı, Gündüz'ün yardımına koştu, yarasına tampon yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin Gündüz'ü hastaneye kaldırdı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ameliyata alınan Atakan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın verdiği mücadeleyi kaybetti.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.