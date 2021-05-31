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    Adana’da kimliğini kaybeden kadın, çete lideri olmakla yargılanıyor

    16 sene önce kimliğini kaybeden kadın hakkında çete lideri olma suçundan kırmızı bülten çıkarıldı. Geçimini seyyar satıcılık ile sağlayan 4 çocuk annesi, başına gelenlerden dolayı yardım istedi.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 16:52
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    Adana’da kimliğini kaybeden kadın, çete lideri olmakla yargılanıyor

    Adana’da yaşayan Servet Karaca’ya (45), 2005 yılında gittiği alışverişte yabancı bir şahıs çarptı.

    Kadın, bir süre sonra kimliğinin ve cüzdanının yerinde olmadığını fark etti.

    Karakola giden kadın, diğer yandan gazeteye kimliği için kayıp ilanı verdi.

    3 yıl sonra, Adana Emniyet Müdürlüğü kadını telefonla arayarak, çete lideri olmak suçundan kırmızı bülten ile arandığını söyledi.

    DOSYA, AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

    Karaca, Kayseri’de dolandırıcılık yaptığı iddiası ile Kayseri 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

    30 kişiyi 18 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Karaca’nın dosyası, son olarak Kayseri Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

    Adana’da kimliğini kaybeden kadın, çete lideri olmakla yargılanıyor #1

    “BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞIYORUM”

    16 yıldır çete lideri olmaktan yargılandığını belirten 4 çocuk annesi kadın, yaptığı açıklamada Kayseri’de hiç bulunmadığını belirtti.

    Karaca, “15 yıldır TOKİ binalarındaki evimde oturuyorum. Buranın da parasını kredi çekerek kapattım. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. Evimin arkasında tezgah açıp tişört ve terlik satıyorum. 4-5 yıldır bu şekilde geçiniyorum. Yıllardır emeğimle çalışan bir insanım. Çete lideri olsam mal varlığım olurdu. Büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum.” ifadelerini kullandı.

    Adana’da kimliğini kaybeden kadın, çete lideri olmakla yargılanıyor VİDEO

    Adana’da kimliğini kaybeden kadın, çete lideri olmakla yargılanıyor #2

    Adana’da kimliğini kaybeden kadın, çete lideri olmakla yargılanıyor #3

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