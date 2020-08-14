Dolar
7.3729
0.4359%
Euro
8.7126
0.3975%
Altın
1948.9
-0.2482%
Borsa
1082.74
-1.5923%
G. Altın
461.52
0.1097%
Bitcoin
86124.53
1.1647%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Adana’da kiracısı yüzünden 10 ay hapis cezası aldı

    Kiracılarının kaçak elektrik ve su kullandığı ortaya çıkan 79 yaşındaki kadın, kesilen 20 bin lira tutarındaki faturayı ödeyemeyince 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 10:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da kiracısı yüzünden 10 ay hapis cezası aldı

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki 2 katlı gecekondunun üst katında yaşayan 79 yaşındaki Fikriye Tuna, alt katı kiraya verdi.

    Ancak kiracı, elektrik ve su aboneliğini üzerine almadı.

    İddiaya göre, kiracı faturaları ödemeyince, görevliler elektrik ve su sayaçlarını mühürledi. Ancak kiracı, mührü kırıp elektrik ve su kullanmaya devam etti. Görevliler, bu kez kaçak kullanım tespit etti.

    Adana’da kiracısı yüzünden 10 ay hapis cezası aldı ViDEO

    20 BİN LİRALIK FATURA KESİLDİ

    Elektrik ve su abonesi olarak görülen ev sahibi Fikriye Tuna'ya faiziyle birlikte toplam 20 bin liralık fatura kesildi. Yaşlılık maaşıyla geçinen Fikriye Tuna, borcu ödeyemedi.

    Adana’da kiracısı yüzünden 10 ay hapis cezası aldı #1

    10 AY HAPİS CEZASI

    Yapılan suç duyurusu üzerine Fikriye Tuna, önceki gün polis tarafından evinden alınıp, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Tuna, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fikriye Tuna, infaz sürecinin başlatılması için Kürkçüler Adana Kapalı Cezeci'ne konuldu.

    Adana’da kiracısı yüzünden 10 ay hapis cezası aldı #2

    “KALP HASTASIYIM, NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM”

    Aynı gün koronavirüs salgını nedeniyle izin verilen talihsiz kadın, evine geri gönderildi. Tuna, borcun kendisine ait olmadığı, söz konusu parayı ödeyecek gücü olmadığını belirterek, “Elektrik ve suyu kaçak kullanmışlar. Sayaçlar benim üzerime olduğu için borç da benim üzerime görünüyor. Kiracılarım gittiler, nerede olduklarını bilmiyorum. Şikayet edeceğim kimse yok. Kalp hastasıyım, ne yapacağımı bilmiyorum.” diye konuştu.

    Adana’da kiracısı yüzünden 10 ay hapis cezası aldı #3

    Adana’da kiracısı yüzünden 10 ay hapis cezası aldı #4

    Adana’da kiracısı yüzünden 10 ay hapis cezası aldı #5

    Görüş Bildir